73-летняя звезда фильма о Джеймсе Бонде ответила на слухи о пластике

Британская актриса, продюсер и писатель Джейн Сеймур ответила на слухи о пластике. Соответствующее интервью публикует People.

73-летняя звезда фильма о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» призналась, что прибегала к увеличению груди, а также коррекции области под глазами. По словам знаменитости, фотографы говорили, что у нее глаза навыкате.

Помимо этого, Сеймур подчеркнула, что колола ботокс, однако он пагубно влиял на ее актерскую деятельность.

«Я ничего не имею против того, чтобы люди делали все, что хотят, но лично мне это не помогает в моем ремесле. Если вы собираетесь быть эмоциональными, вам нужна каждая мышца вашего лица», — высказалась она.

В заключение женщина заявила, что лучшей подтяжкой лица является улыбка.