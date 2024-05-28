Агата Муцениеце показала внешность без макияжа

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце показала натуральную внешность в новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

35-летняя звезда «Честного развода» разместила ролик, на котором предстала в черно-белом фитнес-костюме, состоящем из легинсов и топа. При этом она отказалась от макияжа, демонстрируя естественное лицо без косметических дефектов. Кроме того, знаменитость собрала волосы в высокий хвост.