Автор «Игры престолов» высказался о современных экранизациях книг

Американский писатель-фантаст, создатель цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин высказался о современных экранизациях книг. Свою позицию он выразил в личном блоге Not a Blog.

Мартин заявил, что современные продюсеры и авторы экранизаций зачастую портят оригинальный материал, адаптируя его под киноформат.

«Каким бы выдающимся писателем ни был автор, какой бы замечательной ни была книга, всегда найдется кто-то, кто считает, что может сделать лучше, кто горит желанием взять историю и “улучшить” ее. Но они никогда не делают ее лучше. В девятистах девяноста девяти случаях из тысячи они делают ее хуже», — пояснил он.

При этом писатель отметил, что существуют и достойные экранизации. В частности, он положительно отозвался о хите телеканала FX и сервиса Hulu «Сегун».