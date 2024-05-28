Новое фото Брюса Уиллиса растрогало поклонников

В сети появилось новое фото тяжелобольного Брюса Уиллиса с его женой Эммой Хеминг. На кадре супруги сидят на траве и запускают мыльные пузыри. Звезда франшизы «Крепкий орешек» выглядит счастливым и увлеченным. Однако поклонники обратили внимание на его впалые щеки и очень худые руки.

<div id="vk_post_-122141110_30590"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?172"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30590", -122141110, 30590, 'tPa7uwoN3hv0Y_HDEl0zPsMJUxM'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Великий актер. Как горько смотреть на него такого», «Один из лучших! И такая замечательная дружная семья стоит рядом с ним всю дорогу», «Это все еще ты, Брюс! Это ты. Хоть над тобой нависла эта болезнь, я все еще надеюсь, что ты со своей семьей», — писали подписчики.