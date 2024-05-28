Новое фото Брюса Уиллиса растрогало поклонников

В сети появилось новое фото тяжелобольного Брюса Уиллиса с его женой Эммой Хеминг. На кадре супруги сидят на траве и запускают мыльные пузыри. Звезда франшизы «Крепкий орешек» выглядит счастливым и увлеченным. Однако поклонники обратили внимание на его впалые щеки и очень худые руки.
«Великий актер. Как горько смотреть на него такого», «Один из лучших! И такая замечательная дружная семья стоит рядом с ним всю дорогу», «Это все еще ты, Брюс! Это ты. Хоть над тобой нависла эта болезнь, я все еще надеюсь, что ты со своей семьей», — писали подписчики.
Напомним, в 2022 году семья Брюса Уиллиса сделала заявление об окончании его карьеры из-за проблем со здоровьем. У актера была диагностирована афазия. Это неврологическое расстройство приводит к нарушению речи, а в некоторых случаях влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова. Позже врачи диагностировали у Уиллиса лобно-височную деменцию.
Напомним, ранее 35-летняя дочь Брюса Уиллиса Румер рассказала о его состоянии на фоне сообщений о том, что экс-супруга Уиллиса актриса Деми Мур готовится к прощанию с ним.