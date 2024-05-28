Мерзликин показал фото с последнего звонка 15-летней дочери

Андрей Мерзликин в личном блоге поделился семейными кадрами, которые были сделаны на последнем звонке его средней дочери Серафимы.

<div id="vk_post_-122141110_30588"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?172"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30588", -122141110, 30588, 'aMDzwSGOl2wOwSoCkcjfsYcm32I'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для праздника девушка надела черное платье на одно плечо, а для торжественной части облачилась в мантию выпускника. Глава семейства выбрал серый костюм, а его жена — летнее платье с зелеными узорами. На семейных кадрах также были запечатлены другие дети актера — 13-летняя дочь Евдокия и восьмилетний сын Макар.

Поклонники присоединились к поздравлениям и восхитились большой и дружной семьей Мерзликина.

«Андрей, с выпускницей вас! Как быстро летит время», «Как дочь похожа на вас», — отмечали в комментариях.