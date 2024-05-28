Мерзликин показал фото с последнего звонка 15-летней дочери

Андрей Мерзликин в личном блоге поделился семейными кадрами, которые были сделаны на последнем звонке его средней дочери Серафимы.
Для праздника девушка надела черное платье на одно плечо, а для торжественной части облачилась в мантию выпускника. Глава семейства выбрал серый костюм, а его жена — летнее платье с зелеными узорами. На семейных кадрах также были запечатлены другие дети актера — 13-летняя дочь Евдокия и восьмилетний сын Макар.
Поклонники присоединились к поздравлениям и восхитились большой и дружной семьей Мерзликина.
«Андрей, с выпускницей вас! Как быстро летит время», «Как дочь похожа на вас», — отмечали в комментариях.
Напомним, Андрей Мерзликин в 2006 году женился на психологе Анне Осокиной, которая сегодня работает его директором. В этом браке у пары родились четыре ребенка — сыновья Федор и Макар и дочери Серафима и Евдокия.