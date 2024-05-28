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28 мая 2024, новость

Звезда «Хода королевы» снялась в дерзких образах для глянца

Актриса Аня Тейлор-Джой появилась на обложке журнала Vogue Australia

Звезда «Острых козырьков», актриса Аня Тейлор-Джой стала лицом нового выпуска журнала Vogue Australia. Издание опубликовало фотографии на официальном сайте.

Во время загрузки произошла ошибка.

На обложке 28-летняя Аня Тейлор-Джон предстала в трикотажном боди в полоску, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса позировала с бантом на голове и в золотых серьгах. Визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах. На другом кадре знаменитость была запечатлена топлес. Она надела только черные шорты с завышенной талией и кольцо. Автором съемки выступил фотограф Джош Олинс.

Аня Тейлор-Джой получила известность благодаря сериалу «Ход королевы». Картина рассказывает историю шахматного гения Бет Хармон, которая хочет стать известной, но страдает от эмоциональных проблем и наркотической зависимости.

Ранее Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт представили фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» на 77-м Каннском кинофестивале.

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