Звезда «Хода королевы» снялась в дерзких образах для глянца

Звезда «Острых козырьков», актриса Аня Тейлор-Джой стала лицом нового выпуска журнала Vogue Australia. Издание опубликовало фотографии на официальном сайте.
На обложке 28-летняя Аня Тейлор-Джон предстала в трикотажном боди в полоску, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса позировала с бантом на голове и в золотых серьгах. Визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах. На другом кадре знаменитость была запечатлена топлес. Она надела только черные шорты с завышенной талией и кольцо. Автором съемки выступил фотограф Джош Олинс.
Аня Тейлор-Джой получила известность благодаря сериалу «Ход королевы». Картина рассказывает историю шахматного гения Бет Хармон, которая хочет стать известной, но страдает от эмоциональных проблем и наркотической зависимости.
Ранее Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт представили фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» на 77-м Каннском кинофестивале.