Звезда «Хода королевы» снялась в дерзких образах для глянца

На обложке 28-летняя Аня Тейлор-Джон предстала в трикотажном боди в полоску, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса позировала с бантом на голове и в золотых серьгах. Визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах. На другом кадре знаменитость была запечатлена топлес. Она надела только черные шорты с завышенной талией и кольцо. Автором съемки выступил фотограф Джош Олинс.