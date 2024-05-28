Анджелина Джоли снялась в образе гейши для глянца

Анджелина Джоли стала героиней июльского выпуска японского Vogue. 48-летняя голливудская звезда примерила образ гейши, появившись на обложке журнала в золотистом наряде из весенне-летней коллекции японской марки Issey Miyake 1989 года.
Также для фотосессии актриса примерила кимоно собственного бренда Atelier Jolie, который она запустила год назад. Каллиграфическую роспись на спине звезды фильма «Мистер и миссис Смит» оставила художница Mamimozi, которая тоже запечатлена на фото.
Джоли примерила еще один необычный образ — она предстала с белыми волосами, равной челкой и цветными прядями. Интересно, что в фотосессии принял участие и ее приемный сын Пакс Джоли-Питт.
Актриса дала интервью изданию в рамках продвижения ее бренда Atelier Jolie и программы Guerlain и ЮНЕСКО по защите пчел от вымирания, амбассадором которого она выступает.
Джоли выразила надежду на то, что многие талантливые художники станут частью ее бренда. Во время поездки в Японию знаменитость встретилась и пообщалась с местными ремесленниками, мастерами по ткани, специалистами по окрашиванию и другими талантливыми людьми.
В беседе с Тиффани Годой, главой отдела редакционного контента японского Vogue, актриса отметила, что ее слабость и в то же время сила в том, что она очень эмоциональный человек.
«Я глубоко человечна и несовершенна. Я чувствую, что хочу общаться с другими людьми. И это может привести к хаосу, но также может создать по-настоящему глубокие связи», — заключила актриса.