Анджелина Джоли снялась в образе гейши для глянца

Анджелина Джоли стала героиней июльского выпуска японского Vogue. 48-летняя голливудская звезда примерила образ гейши, появившись на обложке журнала в золотистом наряде из весенне-летней коллекции японской марки Issey Miyake 1989 года.

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Также для фотосессии актриса примерила кимоно собственного бренда Atelier Jolie, который она запустила год назад. Каллиграфическую роспись на спине звезды фильма «Мистер и миссис Смит» оставила художница Mamimozi, которая тоже запечатлена на фото.

Джоли примерила еще один необычный образ — она предстала с белыми волосами, равной челкой и цветными прядями. Интересно, что в фотосессии принял участие и ее приемный сын Пакс Джоли-Питт.

Актриса дала интервью изданию в рамках продвижения ее бренда Atelier Jolie и программы Guerlain и ЮНЕСКО по защите пчел от вымирания, амбассадором которого она выступает.

Джоли выразила надежду на то, что многие талантливые художники станут частью ее бренда. Во время поездки в Японию знаменитость встретилась и пообщалась с местными ремесленниками, мастерами по ткани, специалистами по окрашиванию и другими талантливыми людьми.

В беседе с Тиффани Годой, главой отдела редакционного контента японского Vogue, актриса отметила, что ее слабость и в то же время сила в том, что она очень эмоциональный человек.