Актер Чернов осудил звезду военных фильмов Талашко

Владимир Талашко в фильме «В бой идут одни "старики"» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Юрий Чернов заподозрил деменцию у коллеги Владимира Талашко после слов артиста о необходимости отменить празднование 9 Мая. Об этом пишет aif.ru.

«Что-то с головой происходит у него. Наверное, его даже можно было бы пожалеть. Ты больной, Володя, вот и все. Произошло с головой что-то у многих. Вот у Талашко, думаю, деменция. Он ничего не помнит. Историю не помнит. Свою жизнь не помнит», — высказался Чернов.

По мнению Чернова, Талашко своим поведением опошлил военный фильм Леонида Быкова «В бой идут одни “старики”», где актер играл одну из основных ролей. Артист подчеркнул, что ему неинтересна позиция коллег-русофобов. Он убежден, что эти люди забыли свое прошлое и попали под дурное влияние.