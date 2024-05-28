Похудевшая на 18 килограммов актриса снялась в рекламе купальников

Американская актриса Минди Кейлинг, которая похудела на 18 килограммов, снялась в рекламе купальников из своей коллаборации с брендом Andie Summer Camp. Соответствующие кадры появились на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30585"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?172"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30585", -122141110, 30585, '-dcPy3LgPgvYYEDtHtGvvNNU19c'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

43-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором позировала в ярко-красном бикини. Телезвезду запечатлели стоящей на камне с распущенными волосами. Известно, что стоимость плавательного костюма составляет 128 долларов.