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28 мая 2024, новость

Акиньшина и Высоцкая снимаются в фильме Михалковой: первые кадры

Актрисы появятся в подростковой драме «Огненный мальчик»
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В Москве стартовали съемки фильма «Огненный мальчик» с Оксаной Акиньшиной и Юлией Высоцкой в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

Сюжет рассказывает о непростом подростке Максе из обеспеченной семьи. Его мать — влиятельная женщина, которая уже распланировала все будущее своего ребенка на годы вперед. Во время вечеринки в ночном клубе Макс оказывается втянут в неприятную ситуацию, из-за которой его мать может потерять место в Госдуме.

И пока мать решает, что для нее важнее — работа или сын, — Максу предстоит осознать ответственность за себя и свои поступки.

Режиссером проекта выступила Надежда Михалкова, к актерскому составу также присоединились Анна Михалкова, Денис Косиков, Александр Устюгов, Елизавета Ищенко, Богдан Голощук и другие артисты.

«Картина “Огненный мальчик” — это попытка не только ответить на хрестоматийные вопросы, но и задать новые. Действующими лицами фильма становятся не только прописанные в сценарии персонажи, но и природа, выступающая союзником главного героя, а с ней любовь, которая размягчает сердце подростка», — отметила Надежда Михалкова.

Ранее стало известно, что Акиньшина появится в комедии «За слова отвечаю!».

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