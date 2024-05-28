Трейлер дня: Иванова и Ефремов играют семейную пару в кризисе

Вышел тизер семейной драмы с элементами триллера «Вы меня видели?» со Светланой Ивановой и Никитой Ефремовым. Актеры играют семейную пару, переживающую большую трагедию.

Младшая дочь Веры и Андрея пропала без следа полтора года назад. Вера верит, что девочка жива, и обманом везет мужа и старшую дочь в Пермский край, где и произошло исчезновение.

При этом их старшая дочь Настя чувствует острую нехватку внимания и любви. И вместо того, чтобы найти одну дочь, отчаявшиеся родители теряют другую.

Режиссером выступила дебютантка Екатерина Волкова.