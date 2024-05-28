Евгений Петросян представил фильм со своим участием

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В центре сюжета фильма — девочка Манюня, которая вместе с друзьями отправляется в летнее путешествие в Москву в 1981 году. Она давно мечтала побывать на концерте любимой группы «Земляне». Однако в столице ее ждет не только встреча с кумирами, но и новые приключения и знакомства, которые произойдут на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и в парках.

Интересно, что Евгений Ваганович за свою многолетнюю карьеру впервые снялся в кино в главной роли. Он перевоплотился в Григория Савельевича, старого приятеля бабушки Манюни, который согласился показать столицу своим гостьям. Ранее юморист говорил, что ему часто предлагали участие в различных проектах, но постоянно что-то не получалось.

«Мне нравился сериал, он давно существовал, и сейчас перерос в новое качество на большом экране. Мы волнуемся, потому что знаем, как это воздействует на зрителей. Я очень рад, что мне предложили принять участие, и что я согласился», — обратился артист к зрителям со сцены.

Напомним, «Манюня: Приключения в Москве» — это второй полнометражный проект франшизы. Первый фильм — «Манюня: Новогодние приключения» — и три сезона комедийного сериала «Манюня» имели большой успех.