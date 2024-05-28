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28 мая 2024, новость

Михаил Боярский рассказал об отношениях дочери и зятя

Артист признался, что не вмешивается в семью Елизаветы Боярской и Максима Матвеева
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Михаил Боярский дал интервью изданию «Антенна-Телесемь» и рассказал об отношениях своей дочери Елизаветы Боярской и зятя Максима Матвеева. Он прокомментировал слухи о разладе в их семье, которые возникли из-за того, что супруги живут в разных городах и редко видятся.

«Я в их жизнь не вмешиваюсь. Пусть скандалят без меня», — отметил звезда картины «Д'Артаньян и три мушкетера».

Он подчеркнул, что его дочь и ее муж — занятые люди. «Мои дети постоянно на съемках: Лиза занята в двух театрах и в кино. Максим от театра отошел и больше снимается в Москве», — рассказал артист.

Боярский же проводит время с внуками: он не только играет с ними, но также возит в садик и в школу. Актер отметил, что сам он не рвется на сцену и не стремится сниматься в кино, но поддерживает детей, которые хотят реализоваться в профессии. «Пока они молоды, азартны и им нравится их дело, пусть работают», — заключил Михаил Сергеевич.

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев познакомились в 2009 году на съемках фильма «Не скажу». В то время актер еще был женат на коллеге Яне Сексте, поэтому многие называли Боярскую разлучницей.

В 2010 году актеры сыграли свадьбу. Спустя два года у них родился сын Андрей, а еще через шесть лет — Григорий. Интересно, что Максим Матвеев нашел общий язык со знаменитым тестем. Как известно, Михаил Боярский в свое время был против романа дочери с однокурсником Данилой Козловским

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