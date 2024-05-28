Наумов, Робак, Добронравов: звезды с детьми на презентации фестиваля

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Звездные гости

Для детей на пикнике были организованы специальные зоны с мастер-классами, играми и головоломками, а взрослые подробнее узнали о программе фестиваля.

Программа «Медвежонка»: полнометражные фильмы

Программа «Медвежонка»: сериальные работы

Сериалом открытия в этом году станет новый проект Ивана Соснина — драмеди «Юг» с Ярославом Могильниковым в главной роли.