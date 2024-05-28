Наумов, Робак, Добронравов: звезды с детьми на презентации фестиваля

Звездные гости
В Москве в Парке Горького состоялся пикник-презентация фестиваля детского и семейного кино «Медвежонок». Гостями мероприятия стали артисты, кинодеятели и журналисты со своими семьями. В их числе оказались Виктор Добронравов, Николай Наумов, Виктор Васильев, Арсений Робак, Екатерина Моргунова, Гевонд Андреасян, Алиса Руденко и другие.
Для детей на пикнике были организованы специальные зоны с мастер-классами, играми и головоломками, а взрослые подробнее узнали о программе фестиваля.
Программа «Медвежонка»: полнометражные фильмы
В этом году на «Медвежонке» будут представлены пять конкурсных программ. В секцию «Большое кино» вошли полнометражные игровые картины «Мой любимый чемпион», «Летучий корабль», «Мухадракон» и «Манюня: Приключения в Москве». В программе «Большой мультфильм» покажут полнометражные анимационные работы «Сказочный патруль. Шоу продолжается», «Пушкин и Михайловское. Начало», «Альмандар», «Великолепная пятерка» и «Три Богатыря и Пуп Земли».
В секции «Почти взрослые» будет представлено подростковое кино — «Ненормальный», «Пришелец», «Обе Две» и «Девка-баба». В рамках внеконкурсных спецпоказов можно будет увидеть британскую ленту «Задира», испанско-французский анимационный фильм «Мечты робота», российский мультсериал «Капризка» и приключенческий блокбастер «Сто лет тому вперед».
Программа «Медвежонка»: сериальные работы
Сериальные программы «Медвежонка» тоже делятся на игровую и мультипликационную. В первой будут представлены уже вышедшие «Плакса», «Многодетство» и «Загадай любовь», а также премьера — новая экранизация рассказов Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Во вторую вошли мультсериалы «Тикабо», «Шушумагия», «Живой гараж», «Дракошия», «Улетная доставка», «Понимашка», «Белые сны», «Большой поход» и «Приключения Тонконожки».
Сериалом открытия в этом году станет новый проект Ивана Соснина — драмеди «Юг» с Ярославом Могильниковым в главной роли.
Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» пройдет в Перми 31 мая — 2 июня 2024 года.