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28 мая 2024, новость

Грустный Бен Аффлек появился в одиночестве на выпускном дочери

Актер попал в объективы папарацци на фоне слухов о разводе с Дженнифер Лопез
Бен Аффлек
Бен Аффлек | Источник: Legion-Media.ru

Голливудского актера Бена Аффлека засняли с грустным выражением лица на публике после слухов о возможном разводе с Дженнифер Лопез. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

51-летнего Бена Аффлека заметили 27 мая в Лос-Анджелесе. Актер появился в одиночестве на выпускном вечере своей дочери Вайолет, которая родилась в браке с Дженнифер Гарнер. Знаменитость был одет в белую рубашку, голубые джинсы, бежевый пиджак и темные туфли.

Недавно инсайдер заявил, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Якобы недавно актер съехал из их дома, стоимость которого около $60 миллионов. При этом источник отметил, что артист не виноват в их разладе.

«Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», — заявил инсайдер.

Однако 19 мая Дженнифер Лопез и Бен Аффлек были замечены вместе на публике. Певица и актер вышли из театра Aero и направились в свой автомобиль. В машине знаменитости улыбались и смеялись.

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