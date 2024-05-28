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28 мая 2024, новость

Звезда «Майора Грома» рассказал, где бы хотел жить за границей

Юморист Евгений Чебатков признался, что не смог бы жить в Европе
Евгений Чебатков
Евгений Чебатков | Источник: Legion-Media.ru

Снявшийся в вышедшем на днях в прокат фильме «Майора Гром: Игра» юморист Евгений Чебатков в онлайн-шоу «Макарена» рассказал, какую страну выбрал бы для переезда.

«Наверное, США. <…> Минусы, безусловно есть, но в Штатах, я думаю, ты при этом можешь заниматься плюс-минус чем вздумается», — заявил артист.

Чебатков уточнил, что его не подкупает переезд в азиатские страны и Европу, где, считает юморист, он вряд ли чувствовал бы себя своим. Знаменитость вспомнил, как некоторое время жил в Канаде. По его словам, эта страна «чересчур благополучная для нашего неблагополучного сознания», поэтому в ней он бы тоже не хотел жить.

До этого Чебатков сравнил гонорар за работу ведущим на телешоу и в проекте Stand-Up. Он заявил, что заработок плюс-минус один и тот же. Юморист также заверил, что никогда не пользуется заранее подготовленными к программе материалами, отдавая предпочтение творческой импровизации.

Недавно в сеть попал райдер Чебаткова со съемок фильма «Майор Гром: Игра». В частности, актер требовал приносить ему в гримерку два литра кваса, сэндвич с ветчиной и сыром и беспроводную колонку.

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