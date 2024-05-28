Младшая дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии

Вивьен Джоли-Питт, Джастин Левин и Анджелина Джоли | Источник: Legion-Media.ru

Вивьен Джоли-Питт, младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, отказалась от фамилии своего знаменитого отца. 15-летняя девушка попросила, чтобы в афише мюзикла «Изгои» ее подписали как Вивьен Джоли, хотя ранее она носила фамилию Джоли-Питт. Пока неизвестно, отказалась ли наследница звезды от его фамилии официально.

Ранее приемная дочь пары Захара сделала аналогичный выбор, когда ее приняли в женское общество AKA в колледже Спелман. Тогда она заявила: «Меня зовут Захара Марли Джоли».

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт начали встречаться в 2004 году после того, как познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В августе 2014 года пара сыграла свадьбу, а спустя два года они со скандалом расстались.

В этом союзе у звезд родились три ребенка: дочь Шайло и близнецы — Нокс и Вивьен. Также актеры стали приемными родителями для мальчиков Мэддокса и Пакса и девочки Захары.

Анджелина Джоли в августе прошлого года сообщила, что будет продюсировать мюзикл, в основу которого лег фильм «Изгои» 1983 года режиссера Френсиса Форда Копполы. Работать над проектом актрисе помогала младшая дочь Вивьен.

«Она несколько раз посетила ранний мастер-класс, а затем пригласила меня на него. Вив — молодая художница, которая сосредотачивает свои усилия на поддержке других. Она была там, чтобы помочь всем, чем могла, и многому научилась у Джастина Левина и всей творческой команды», — рассказала звезда изданию People.