Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
28 мая 2024, новость

Младшая дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии

Вивьен потребовала, чтобы в афише мюзикла «Изгои» рядом с ее именем указали только фамилию матери
Вивьен Джоли-Питт, Джастин Левин и Анджелина Джоли
Вивьен Джоли-Питт, Джастин Левин и Анджелина Джоли | Источник: Legion-Media.ru

Вивьен Джоли-Питт, младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, отказалась от фамилии своего знаменитого отца. 15-летняя девушка попросила, чтобы в афише мюзикла «Изгои» ее подписали как Вивьен Джоли, хотя ранее она носила фамилию Джоли-Питт. Пока неизвестно, отказалась ли наследница звезды от его фамилии официально.

Ранее приемная дочь пары Захара сделала аналогичный выбор, когда ее приняли в женское общество AKA в колледже Спелман. Тогда она заявила: «Меня зовут Захара Марли Джоли».

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт начали встречаться в 2004 году после того, как познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В августе 2014 года пара сыграла свадьбу, а спустя два года они со скандалом расстались.

В этом союзе у звезд родились три ребенка: дочь Шайло и близнецы — Нокс и Вивьен. Также актеры стали приемными родителями для мальчиков Мэддокса и Пакса и девочки Захары.

Анджелина Джоли в августе прошлого года сообщила, что будет продюсировать мюзикл, в основу которого лег фильм «Изгои» 1983 года режиссера Френсиса Форда Копполы. Работать над проектом актрисе помогала младшая дочь Вивьен.

«Она несколько раз посетила ранний мастер-класс, а затем пригласила меня на него. Вив — молодая художница, которая сосредотачивает свои усилия на поддержке других. Она была там, чтобы помочь всем, чем могла, и многому научилась у Джастина Левина и всей творческой команды», — рассказала звезда изданию People.

Ранее Анджелина Джоли появилась на премьере мюзикла вместе с дочерью, а некоторое время спустя звездные мать и дочь появились на телевидении.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Изгои
Мистер и миссис Смит
Эштон Кутчер и Мила Кунис
Эштон Кутчер и Мила Кунис впервые за долгое время вышли на публику с детьми
Вивьен Джоли-Питт
Вивьен Джоли-Питт
Vivienne Jolie-Pitt
Френсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли вышла на публику в образе «богатой матери»
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Брэд Питт
Brad Pitt
Екатерина Гусева с дочерью Анной, фото: соцсети
Екатерина Гусева опубликовала фото с повзрослевшей дочерью
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова показала редкое фото с 17-летним сыном
Жора Крыжовников, Сергей Бурунов и Анна Пересильд (фото: соцсети)
Дочь Пересильд показала, как отметила 15-летие с коллегами по «Слову пацана»
Юлия и Анна Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
Филипп Янковский с семьей (фото: соцсети)
Филипп Янковский показал фото воссоединившейся в Грузии семьи
Оли Грин и Сиенна Миллер с дочерью Марлоу
Сиенна Миллер появилась на премьере в Каннах с 11-летней дочерью
Мария Михалкова-Кончаловская
Дочь Егора Кончаловского рассказала о планах на актерскую карьеру
Виктор Васильев и Анна Снаткина с дочерью Вероникой
Анна Снаткина трогательно поздравила дочь с кинодебютом
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова показала редкие кадры младшего сына
Дева Кассель
19-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в смелом образе для журнала
Кэти Холмс и Сури Круз
В сети восхитились внешностью 18-летней дочери Тома Круза
Анджелина Джоли и Аугуст Диль
СМИ заподозрили Джоли в романе со звездой «Мастера и Маргариты»
Шайло Джоли-Питт
17-летняя дочь Джоли и Питта восхитила общественность танцами
Анна Пересильд (фото: соцсети)
14-летняя дочь Юлии Пересильд снялась для модного бренда
Брэдли Купер
Брэдли Купер с дочерью от Ирины Шейк пришел на кинопремьеру
Ольга Кузьмина с мужем и дочерью (фото: соцсети)
Звезда «Чебурашки» впервые показала лицо дочери
Румер Уиллис
Дочь Брюса Уиллиса заявила, что родители ходили при ней голышом
Екатерина Климова
Климова объяснила, почему ее старшая дочь не хочет быть актрисой
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли появилась на телевидении с 15-летней дочерью
Гвинет Пэлтроу с детьми и Опрой Уинфри (фото: соцсети)
Гвинет Пэлтроу сфотографировалась с детьми на званом ужине
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез показала трогательные кадры с детьми
Анна Ковальчук с дочерью Златой
Звезда «Тайн следствия» раскрыла, почему ее дочь не стала актрисой
Лили-Роуз Депп
Дочь Джонни Деппа отправилась на прогулку в микрошортах
Екатерина Климова с детьми
Екатерина Климова рассказала о страхах, связанных с работой
Ава Филипп
Дочь Риз Уизерспун ответила на критику своей фигуры в сети
Кирилл Сафонов с дочерью (фото: соцсети)
Покинувший Россию Кирилл Сафонов встретился с дочерью
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун поздравила 23-летнего сына с первой ролью в кино
Анна Михалкова
Анна Михалкова показала редкие фото сыновей
Вайнона Райдер и Анджелина Джоли в фильме «Прерванная жизнь»
Элизабет Мосс вспомнила о съемках с Джоли и Райдер
Брэд Питт с Инес де Рамон
Брэда Питта с возлюбленной засняли на отдыхе в Санта-Барбаре
Виктория Боня (фото: соцсети)
Виктория Боня примерила культовый кинообраз Анджелины Джоли
Дженнифер Энистон и Брэд Питт
Дженнифер Энистон выпустит мемуары о браке с Брэдом Питтом
Марк Богатырев
Звезда «Кухни» показал редкие кадры с трехлетним сыном
Мэттью Макконахи с семьей
Мэттью Макконахи впервые за пять лет вышел в свет со своей семьей
Николь Кидман
Дочь Николь Кидман на фото оценили словами «намного красивее матери»
Кортни Кокс с дочерью Коко
Кортни Кокс рассказала о сложных отношениях с дочерью Коко
Румер, Талула и Скаут Уиллис (фото: соцсети)
Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса показали совместное фото в купальниках
Том Круз
Том Круз хочет наладить отношения с дочерью, которую бросил
Брэд Питт
Стало известно об отношениях неразведенного Брэда Питта с новой женщиной
Павел Деревянко с дочерью (фото: соцсети)
Павел Деревянко вместе с дочерью примерил меха
Софья Каштанова с детьми (фото: соцсети)
София Каштанова показала редкие фото с детьми
Ирина Пегова с дочерью Татьяной, фото: соцсети
Ирина Пегова показала 18-летнюю дочь
Милла Йовович и Эвер Андерсон
Милла Йовович повеселилась на прогулке с 16-летней дочерью
Кэрис Дуглас
21-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс повторила культовый образ своей матери
Анна Пересильд
Звезда «Слова пацана» рассказала об отношении к хейтерам
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон отметила 45-летие в компании своих детей
Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочерью Вероникой
Анна Снаткина трогательно обратилась к 11-летней дочери
Брюс Уиллис
Дочь Брюса Уиллиса показала его с внучкой
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Мухадракон»
Мухадракон
Трейлер
Кадр из фильма «Девка-баба»
Девка-баба
Тизер
Кадр из сериала «Юг»
Юг
Трейлер
Кадр из фильма «Вы меня видели?»
Вы меня видели?
Тизер
Рейган
Рейган
Трейлер (англ.)
Медведь
Медведь
Тизер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Снять проклятие»
Снять проклятие
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Битлджус Битлджус
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь