37-летняя Линдси Лохан показала фигуру на фото в бикини

Американская актриса Линдси Лохан поделилась с фанатами снимками с отдыха. Соответствующие кадры появились на ее странице в соцсети.
37-летняя знаменитость показала фотографии, на которых она позирует в бикини с цветочным принтом. Лохан запечатлели на фоне океана с распущенными волосами. Телезвезда также надела солнцезащитные очки, а от других аксессуаров отказалась.
Поклонники восхитились фигурой актрисы через девять месяцев после родов. «Красотка», «Выглядишь потрясающе», «Прекрасная Линдси», «Лучшая», — высказывались пользователи сети в многочисленных комментариях.
Ранее стало известно, что актриса Бетт Мидлер пожалела, что не подала в суд на 13-летнюю Линдси Лохан. Актриса снималась с юной коллегой в одном сериале.