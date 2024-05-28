37-летняя Линдси Лохан показала фигуру на фото в бикини

Американская актриса Линдси Лохан поделилась с фанатами снимками с отдыха. Соответствующие кадры появились на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30580"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?172"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30580", -122141110, 30580, 'FOSvpYlWCpgJyuJbclJBXiYMtqI'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

37-летняя знаменитость показала фотографии, на которых она позирует в бикини с цветочным принтом. Лохан запечатлели на фоне океана с распущенными волосами. Телезвезда также надела солнцезащитные очки, а от других аксессуаров отказалась.

Поклонники восхитились фигурой актрисы через девять месяцев после родов. «Красотка», «Выглядишь потрясающе», «Прекрасная Линдси», «Лучшая», — высказывались пользователи сети в многочисленных комментариях.