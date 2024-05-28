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28 мая 2024, новость

Отец рассказал, сколько зарабатывает звезда победившей в Каннах «Аноры»

Отец Марка Эйдельштейна признался, что сын не жалуется на заработок

Отец актера Марка Эйдельштейна Александр раскрыл заработок 22-летнего сына. Его слова передает mk.ru.

«Что касается денег: не жалуется, и на съем квартиры, знаю точно, денег хватает. Интересно то, что он живет недалеко от того места, где в молодости жил я и тоже на троих снимал квартиру», — признался родитель.

Эйдельштейн-старший уточнил, что наследник снимает квартиру на Тверской улице в Москве, где проживает вместе с двумя друзьями. Мужчина поделился также, что регулярно общается с наследником, но семья старается не докучать актеру звонками. По словам отца, Марка обошла стороной звездная болезнь, о которой часто говорят в отношении молодых звезд.

«На сегодняшнее утро я ее не диагностировал. Он думает, анализирует и понимает свою заслугу, роль других людей, не думая, что мир крутится вокруг него», — поделился Эйдельштейн.

Недавно Марк Эйдельштейн сообщил, что, узнав о победе «Аноры» в Каннах, закричал. Артист уточнил, что он и его коллеги по картине присутствовали на Каннском кинофестивале на премьере «Аноры», но, не дожидаясь награждения, уехали в Россию. Эйдельштейн назвал чудом победу фильма и выразил надежду, что теперь картину посмотрит больше людей.

Фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. Картина рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки.

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