Фильм на вечер: изощренный боди-хоррор с Кристен Стюарт

В недалеком будущем человечество утратило контроль над собственной физической эволюцией. Благодаря биологическим экспериментам, люди избавились от боли, но тела стали ускоренно отращивать новые органы неизвестного назначения.

Хирургия превратилась в искусство невообразимых перформансов. Однако столь прогрессивные перемены нравятся далеко не всем.

Мастер изобретательных триллеров, автор культовых «Мухи» и «Экзистенции» Дэвид Кроненберг представил «Преступления будущего» на Каннском кинофестивале в 2022 году. Возвращаясь к излюбленному жанру боди-хоррора, автор возводит телесные мутации в созерцательное и в то же время немыслимо изощренное зрелище не для слабонервных, которое приведет поклонников жанра в полный восторг.