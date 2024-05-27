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27 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: изощренный боди-хоррор с Кристен Стюарт

Начинаем неделю с великого и ужасного Дэвида Кроненберга и его впечатляющего триллера «Преступления будущего»

В недалеком будущем человечество утратило контроль над собственной физической эволюцией. Благодаря биологическим экспериментам, люди избавились от боли, но тела стали ускоренно отращивать новые органы неизвестного назначения.

Хирургия превратилась в искусство невообразимых перформансов. Однако столь прогрессивные перемены нравятся далеко не всем.

Мастер изобретательных триллеров, автор культовых «Мухи» и «Экзистенции» Дэвид Кроненберг представил «Преступления будущего» на Каннском кинофестивале в 2022 году. Возвращаясь к излюбленному жанру боди-хоррора, автор возводит телесные мутации в созерцательное и в то же время немыслимо изощренное зрелище не для слабонервных, которое приведет поклонников жанра в полный восторг.

Центральных персонажей в фильме сыграли Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт, идеально дополнившие этот таинственный, притягательный и одновременно отталкивающий мир биопанка.

5.0
Преступления будущего
2022/США18+триллерфантастика
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