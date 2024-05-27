Актер из сериала «Склифосовский» женился на поклоннице

Константин Соловьев | Источник: PersonaStars

Актер Константин Соловьев признался в шоу «Звезды сошлись», что женился на поклоннице.

Актер из сериала «Склифосовский» познакомился со своей супругой Валентиной Карчевской на спектакле в поселке Ванино. Организатор постановки попросил женщину помочь ему и погладить вещи артиста. Актер отметил, что с первого взгляда будущая жена показалась ему симпатичной.

«Вживую, как увидел, остановился, у меня челюсть упала, сердце упало. Думаю, все, не могу, я влюбился», — вспомнил артист.

Карчевская уточнила, что была фанаткой Соловьева до встречи с ним. Она посещала спектакли с участием артиста, но никогда не подходила к нему. В день их встречи актер попросил у девушки номер телефона.

«Получилось так, что свободное место было рядом с Константином. Я села рядом и почувствовала себя как за каменной стеной. Я даже не ожидала, что такое чувство комфорта может у меня возникнуть», — поделилась Карчевская.