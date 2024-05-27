Трейлер дня: Дэвид Духовны в экранизации его собственного романа

Вышел трейлер инди-комедии «Снять проклятие», основанной на романе Дэвида Духовны «Баки Дент». Он же стал режиссером фильма и исполнил одну из ключевых ролей.

В центре картины — писатель-неудачник Тед (Логан Маршалл-Грин), приторговывающий арахисом на стадионе во время бейсбольных матчей. Парень узнает, что его отец Марти (Духовны) серьезно болен и слабеет с каждым днем. Парень переезжает к нему и вскоре замечает, что состояние отца ухудшается всякий раз, когда проигрывает его любимая бейсбольная команда «Ред Сокс».

Тогда Тед делает невозможное: призвав на помощь приятелей отца, он инсценирует победную серию команды и фальсифицирует итоги матчей. А в процессе завязывает романтические отношения с милой и понимающей Марианной, которая возрождает в нем желание писать.