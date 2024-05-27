Эштон Кутчер и Мила Кунис впервые за долгое время вышли на публику с детьми

46-летний Эштон Кутчер и 40-летняя Мила Кунис посетили баскетбольный матч, в котором команда Los Angeles Sparks играла против Fever. Супруги взяли с собой 8-летнего сына Димитрия и 10-летнюю дочь Уаятт Изабель. После звездная семья сфотографировалась с баскетболисткой Кэйтлин Кларк.

С 2005 по 2013 год Эштон Кутчер состоял в браке с Деми Мур, которая старше него на 15 лет. Голливудский актер рассказывал, что «был чертовски зол» на бывшую жену после того, как та выпустила мемуары под названием «Наизнанку» в 2019 году. По его словам, он и супруга Мила Кунис тогда ощущали давление прессы, а папарацци караулили их детей возле школы.