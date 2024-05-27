Юра Борисов снялся полностью обнаженным для глянца

Юра Борисов (фото: Собака.ru)

Актер Юра Борисов стал лицом нового выпуска журнала «Собака». Издание опубликовало фотографии с артистом в соцсети.

На обложке 31-летний Юра Борисов был запечатлен топлес. Актер сидел в ванне на фоне деревьев. На другом снимке знаменитость позировал полностью обнаженным. Он мылся в летнем душе, стоя спиной к камере. Автором съемки выступил фотограф Константин Сорокин.

Недавно фильм «Анора» с Юрой Борисовым в главной роли получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. Картина рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки. Режиссер ленты — Шон Бэйкер.