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27 мая 2024, новость

Юра Борисов снялся полностью обнаженным для глянца

Актер снялся для обложки нового номера журнала «Собака»
Юра Борисов (фото: Собака.ru)
Юра Борисов (фото: Собака.ru)

Актер Юра Борисов стал лицом нового выпуска журнала «Собака». Издание опубликовало фотографии с артистом в соцсети.

На обложке 31-летний Юра Борисов был запечатлен топлес. Актер сидел в ванне на фоне деревьев. На другом снимке знаменитость позировал полностью обнаженным. Он мылся в летнем душе, стоя спиной к камере. Автором съемки выступил фотограф Константин Сорокин.

Недавно фильм «Анора» с Юрой Борисовым в главной роли получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. Картина рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки. Режиссер ленты — Шон Бэйкер.

Фильм оказался победителем основного конкурса, обогнав «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «Партенопу» Паоло Соррентино, а также картину Кирилла Серебренникова «Лимонов: Баллада об Эдичке».

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Также сообщалось, что «Анора» удостоилась 7,5-минутных оваций после премьеры в Каннах. Картину сопроводили аплодисментами не только по окончании трансляции, зрители неоднократно хлопали на протяжении всего двухчасового фильма.

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