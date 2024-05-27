Юра Борисов снялся полностью обнаженным для глянца

Актер Юра Борисов стал лицом нового выпуска журнала «Собака». Издание опубликовало фотографии с артистом в соцсети.
На обложке 31-летний Юра Борисов был запечатлен топлес. Актер сидел в ванне на фоне деревьев. На другом снимке знаменитость позировал полностью обнаженным. Он мылся в летнем душе, стоя спиной к камере. Автором съемки выступил фотограф Константин Сорокин.
Недавно фильм «Анора» с Юрой Борисовым в главной роли получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. Картина рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки. Режиссер ленты — Шон Бэйкер.
Фильм оказался победителем основного конкурса, обогнав «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «Партенопу» Паоло Соррентино, а также картину Кирилла Серебренникова «Лимонов: Баллада об Эдичке».
Также сообщалось, что «Анора» удостоилась 7,5-минутных оваций после премьеры в Каннах. Картину сопроводили аплодисментами не только по окончании трансляции, зрители неоднократно хлопали на протяжении всего двухчасового фильма.