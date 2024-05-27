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27 мая 2024, новость

Раскрыта реакция российского актера на победу в Каннах

Марк Эйдельштейн заявил, что «это не просто победа на фестивале, а нечто большее»

Российский актер Марк Эйдельштейн рассказал о своей реакции на победу фильма «Анора» режиссера Шона Бэйкера на Каннском кинофестивале. Его цитирует KP.RU.

Картина, в которой снялись российские актеры, получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

«Мне позвонил друг, сказал, что мы выиграли. Я закричал! Я совсем не думал о призе, я просто знал, что мы снимали доброе кино, которое обязательно сделает мир светлее. То, что это случилось, — настоящее чудо», — поделился артист.

Он также выразил надежду, что «это не просто победа на фестивале, а нечто большее».

Драмеди «Анора» рассказывает о молодой секс-работнице из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого человека прилетают из России, чтобы убедить его аннулировать брак. Главную роль исполнила американская актриса Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн сыграл сына олигарха. В фильме также снялись Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова

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