Раскрыта реакция российского актера на победу в Каннах

Российский актер Марк Эйдельштейн рассказал о своей реакции на победу фильма «Анора» режиссера Шона Бэйкера на Каннском кинофестивале. Его цитирует KP.RU.

Картина, в которой снялись российские актеры, получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

«Мне позвонил друг, сказал, что мы выиграли. Я закричал! Я совсем не думал о призе, я просто знал, что мы снимали доброе кино, которое обязательно сделает мир светлее. То, что это случилось, — настоящее чудо», — поделился артист.

Он также выразил надежду, что «это не просто победа на фестивале, а нечто большее».