Кейт Хадсон призналась, что отказалась от общения с мужчинами на год

Кейт Хадсон в подкасте Call Her Daddy вспомнила, какой ценный совет, который изменил ее жизнь, ей дала психотерапевт. Однажды актриса на целый год отказалась от свиданий с мужчинами.

«Я не могла флиртовать — ничего из этого. Я подумала: “Я больше не хочу повторять сценарии”», — призналась звезда.

В тот период она даже не давала мужчинам свой номер телефона и отказывалась знакомиться с ними. В первое время актрисе было трудно без общения и взаимодействия с противоположным полом, зато это вдохновило ее и помогло справиться с проблемами.

«Этот перерыв позволил мне увидеть вещи намного яснее», — объяснила актриса.

Напомним, Кейт Хадсон семь лет была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном, от которого родила сына Райдера. Позже она встречалась с фронтменом группы Muse Мэттью Беллами, от которого родила сына Бингема.

С 2016 года Хадсон состоит в отношениях с Дэнни Фудзикавой. В 2018 году у пары родилась дочь Рани.