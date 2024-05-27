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27 мая 2024, новость

Алена Апина поздравила звезду сериала «Комбинация» с днем рождения

Анастасии Уколовой, которая играет в проекте молодую Апину, исполнилось 30 лет

Алена Апина в личном блоге опубликовала видео со съемочной площадки сериала «Комбинация». В ролике она появилась с Анастасией Уколовой, которая играет в проекте певицу в молодости.

Во время загрузки произошла ошибка.

Звезды позировали фотографу, а затем исполнили песню «Хей, мама» группы «Комбинация». Апина поздравила актрису с 30-летием.

«Эта неделя была очень насыщенная. Самолеты, записи, съемки и…. кино! Я все-таки успела. Смогла. Как и все в моей жизни, в последний вагон, но успеть. Смогла лично поздравить мою Настеньку с тридцатничком (выглядит на семнатничек)», — написала певица.

Она также пообщалась с режиссером и посмотрела, как снимают сериал о легендарной группе, солисткой которой она была. Но самое главное — Апина постояла на любимой сцене Саратовской консерватории.

Напомним, сейчас Анастасия Уколова снимается в сериале «Комбинация» режиссера Никиты Власова. В центре сюжета — история создания легендарной российской группы «Комбинация».

Александр Шишинин (Никита Кологривый), сотрудник саратовского ОБХСС, после рождения дочери решает изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал. Он знакомится с композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин) и создает женскую группу, в которую вошли вокалистки Алена Апина и Татьяна Иванова (Елизавета Базыкина). В песнях они рассказывают о своей нелегкой женской судьбе и об эпохе.

Ранее Анастасия Уколова рассказала, как готовилась к роли Алены Апиной и как общалась с певицей перед съемками.

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