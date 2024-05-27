41-летняя Светлана Ходченкова в откровенном образе снялась у пилона

41-летняя Светлана Ходченкова была запечатлена в черном бельевом топе, который сочетала с короткими шортами в тон и стрипами. Актриса также завязала на талии белую рубашку. Знаменитость позировала сидя на одном колене около пилона.

В феврале Светлана Ходченкова в интервью РБК призналась, что всегда настаивает на пробах , так как это помогает ей найти общий язык с режиссером.

«Да, поскольку это не только пробы для режиссера, но и для меня как для актрисы. Они нужны, потому что мне потом с этими людьми работать. Я должна понимать, мы с режиссером контактные оба или у нас ничего не получится, слышим ли мы друг друга, на одних ли мы вибрациях существуем касательно именно этого проекта», — пояснила Ходченкова.