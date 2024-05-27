57-летняя Рената Литвинова снялась в кружевной комбинации

Актриса и режиссер Рената Литвинова снялась в элегантном образе. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсети.
57-летняя Рената Литвинова предстала перед камерой в черном кружевном платье-комбинации. Актриса также надела кольцо с драгоценным камнем. Знаменитость сделала укладку с эффектом мокрых волос и макияж с темной помадой. Продюсер лежала на кровати вместе с кошкой.
В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года актриса представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.
Недавно 57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в облегающем наряде. Актриса опубликовала в соцсети фото в брюках-колготках и топе из латекса.