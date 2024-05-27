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27 мая 2024, новость

61-летняя Деми Мур появилась в Каннах в платье с эффектным разрезом

Актриса вышла на красную дорожку церемонии закрытия фестиваля

Голливудская актриса Деми Мур вышла в свет в элегантном образе. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

61-летняя Деми Мур стала гостьей церемонии закрытия Каннского кинофестиваля 25 мая. Актриса позировала на красной дорожке в черном элегантном платье-бюстье с нежно-розовым бантом и разрезом. Знаменитость также надела босоножки на каблуках в тон, бриллиантовые серьги и кольцо. Визажисты сделали Деми Мур макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Среди гостей мероприятия также были Ева Грин, Эль ФаннингЭнди МакДауэлл и другие знаменитости.

Ранее Шер и Деми Мур в облегающих платьях встретились в Каннах. Актрисы вместе появились на светском мероприятии. 

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