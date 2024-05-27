Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла на публику в образе «богатой матери». Об этом сообщает издание Marie Claire.

48-летняя Анджелина Джоли вместе с приемной дочерью Захарой Марли была замечена во время шопинга в Лос-Анджелесе. Актриса была одета в лаконичное черное платье, пальто в тон и бежевые туфли на каблуках. Знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками, бриллиантовыми серьгами и сумкой.

Недавно появились слухи, что Анджелина Джоли встречается с двумя мужчинами — композитором Джастином Левиным и рэпером Акалом (настоящее имя — Кингсли Джеймс Маклин Дейли).

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и 60-летнего Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.