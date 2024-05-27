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27 мая 2024, новость

Анджелина Джоли вышла на публику в образе «богатой матери»

Актрису вместе с дочерью Захарой Марли подловили папарацци

Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла на публику в образе «богатой матери». Об этом сообщает издание Marie Claire.

48-летняя Анджелина Джоли вместе с приемной дочерью Захарой Марли была замечена во время шопинга в Лос-Анджелесе. Актриса была одета в лаконичное черное платье, пальто в тон и бежевые туфли на каблуках. Знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками, бриллиантовыми серьгами и сумкой.

Недавно появились слухи, что Анджелина Джоли встречается с двумя мужчинами — композитором Джастином Левиным и рэпером Акалом (настоящее имя — Кингсли Джеймс Маклин Дейли).

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и 60-летнего Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

В апреле Анджелина Джоли намекнула на то, что экс-супруг бил ее задолго до расставания в 2016 году. Команда адвокатов Джоли сообщила, что Питт не давал актрисе продать долю в их общей винодельне Chateau Miraval French до тех пор, пока она не подпишет жесткий договор о неразглашении информации об их отношениях. После этих заявлений Питт назвал Джоли лицемеркой и обвинил во лжи.

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