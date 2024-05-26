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26 мая 2024, новость

39-летняя Юлия Пересильд показала фото в купальнике

Актриса снялась в купальнике в Таиланде
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Пересильд предстала перед камерой в ярко-розовом купальнике, который состоял из лифа и плавок с завышенной талией. Актриса также надела белые солнцезащитные очки. Знаменитость позировала с мокрыми распущенными волосами на фоне деревьев.

Недавно актриса призналась, что только в этом году начала задумываться над тем, что телом нужно заниматься. Она заявила, что недавно встала на путь здорового образа жизни.

Юлия Пересильд находится в Таиланде, где проходят съемки фильма «ON». Актриса исполнит главную роль в картине. Сюжет рассказывает о девушке-программисте по имени Ксения, которая приезжает отдохнуть в загородный дом в Таиланде. Ее сразу же встречает заботливый мужской голос «умного» дома, который представляется Маркусом и начинает фактически ухаживать за главной героиней.

Релиз фильма режиссера Евгения Корчагина запланирован на 2025 год.

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