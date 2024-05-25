Серебренникову грозят уголовные дела после блокировки счетов

Кирилл Серебренников | Источник: Legion-Media.ru

Федеральная налоговая служба заблокировала счета фонда российского режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фонд Серебренников оставил после отъезда из России. Его счета заблокированы за долг в полмиллиона рублей, и если он не будет выплачен, режиссеру грозят уголовные дела сразу по двум статьям.

Экс-худрук «Гоголь-центра» открыл Фонд поддержки современного театра в 2013 году. Через семь лет режиссера обвинили в краже 129 миллионов рублей из бюджета, выделенного фонду, наказание было условным. В 2022 году Серебренников уехал из России во Францию и вышел из числа учредителей.

Сумма невыплаченных налогов достигла 510 тыс. рублей, однако учредителей по документам у фонда больше нет, и неизвестно, кто должен выплачивать долг. ФНС начала дополнительную проверку, и если будет доказано, что нарушения допустил Серебренников, на него могут завести уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и за «незаконное создание юридического лица», у которого нет учредителей.