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25 мая 2024, новость

Серебренникову грозят уголовные дела после блокировки счетов

Счета фонда режиссера заблокировали за долг в полмиллиона рублей
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников | Источник: Legion-Media.ru

Федеральная налоговая служба заблокировала счета фонда российского режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фонд Серебренников оставил после отъезда из России. Его счета заблокированы за долг в полмиллиона рублей, и если он не будет выплачен, режиссеру грозят уголовные дела сразу по двум статьям.

Экс-худрук «Гоголь-центра» открыл Фонд поддержки современного театра в 2013 году. Через семь лет режиссера обвинили в краже 129 миллионов рублей из бюджета, выделенного фонду, наказание было условным. В 2022 году Серебренников уехал из России во Францию и вышел из числа учредителей.

Сумма невыплаченных налогов достигла 510 тыс. рублей, однако учредителей по документам у фонда больше нет, и неизвестно, кто должен выплачивать долг. ФНС начала дополнительную проверку, и если будет доказано, что нарушения допустил Серебренников, на него могут завести уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и за «незаконное создание юридического лица», у которого нет учредителей.

Накануне фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лимонов: Баллада об Эдичке» о российском писателе Эдуарде Лимонове вошел в программу Каннского кинофестиваля. На премьере ленту поддержали российские знаменитости — Ксения Собчак, Андрей Бурковский и другие.

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