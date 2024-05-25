В райдере звезды «Майора Грома» оказался неожиданный напиток

В сеть попал райдер комика и актера Евгения Чебаткова со съемок фильма «Майор Гром: Игра». Скриншот требований звезды, среди которых оказался неожиданный напиток, опубликовал Telegram-канал «Светские хроники».
В частности, в райдере актер потребовал приносить ему в гримерку два литра кваса, сэндвич с ветчиной и сыром и беспроводную колонку.
В сиквеле популярного кинокомикса Чебатков появился в неожиданном образе — тюремного главаря, для чего ему пришлось побриться налысо и разрисовать голову татуировками.
«Майор Гром: Игра» — продолжение истории петербургского полицейского в исполнении Тихона Жизневского. Серия фильмов основана на российском комиксе «Майор Гром» издательства Bubble Comics.