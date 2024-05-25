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25 мая 2024, новость

В райдере звезды «Майора Грома» оказался неожиданный напиток

Комик Евгений Чебатков потребовал два литра кваса в райдере
Евгений Чебатков в фильме «Майор Гром: Игра»
Евгений Чебатков в фильме «Майор Гром: Игра»

В сеть попал райдер комика и актера Евгения Чебаткова со съемок фильма «Майор Гром: Игра». Скриншот требований звезды, среди которых оказался неожиданный напиток, опубликовал Telegram-канал «Светские хроники».

В частности, в райдере актер потребовал приносить ему в гримерку два литра кваса, сэндвич с ветчиной и сыром и беспроводную колонку.

В сиквеле популярного кинокомикса Чебатков появился в неожиданном образе — тюремного главаря, для чего ему пришлось побриться налысо и разрисовать голову татуировками.

«Майор Гром: Игра» — продолжение истории петербургского полицейского в исполнении Тихона Жизневского. Серия фильмов основана на российском комиксе «Майор Гром» издательства Bubble Comics.

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