Юра Борисов и Никита Кологривый могут сыграть в сиквеле «Короля и Шута»

Никита Кологривый в сериале «Комбинация»

Большая часть сюжета фильма будет разворачиваться в сказочном мире, с которым россиян познакомил посвященный панк-группе сериал «Король и Шут».

Фантастическая вселенная терпит бедствие из-за Некроманта, который возродил армию нежити, чтобы провести ритуал со Вдовой. Лидер «КиШ» Михаил Горшенев (Константин Плотников) крадет из реальности своего друга и коллегу Андрея Князева, чтобы тот помог ему побороть зло.

10 мая стало известно, что сериал «Король и шут» обзаведется полнометражным продолжением. Снимать фильм будут в Санкт-Петербурге и других городах России, сценарий проекта уже написан. Съемки планируют начать осенью 2024 года, а весной 2025 года новый фильм о панк-группе «Король и шут» планируют выпустить в прокат.