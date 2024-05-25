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25 мая 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Крис Хемсворт получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Поздравить актера пришли Роберт Дауни-мл., Аня Тейлор-Джой, а также члены его семьи
6
фотографий
6
фотографий

Актер Крис Хемсворт получил свою звезду на голливудской «Аллее славы». Поддержать актера пришел его коллега по фильму «Мстители» Роберт Дауни-мл. Он произнес торжественную речь, в которой вспомнил, как попросил коллег по Marvel Марка Руффало, Джереми Реннера, Скарлетт Йоханссон и Криса Эванса описать Хемсворта в трех словах.

Их ответы вызвали смех у зрителей: «“Кто такой Крис Хемсворт?” Реннер сказал: “Абсурдно, раздражающе удивительный”. Руффало назвал тебя “другом с работы”. Капитан Америка назвал его “вторым лучшим Крисом”. А я скажу так: “Нет никого, кто бы заслуживал этого больше. Он — обладатель голливудской звезды”», — отметил Дауни-мл.

Роберт также выразил свое восхищение Хемсвортом, подчеркнув, что он один из самых замечательных людей, которых он знает.

«Я сам написал свою речь, поэтому она будет весьма проницательной и блестящей. За плащом и молотом скрывается заразительное австралийское обаяние. Ты замечательный человек. Ты — легенда. Криса сложно описать. Он очень загадочен из-за красивой внешности. Однако внутри он обладает настоящим остроумием и глубиной души, и мне было искренне приятно познакомиться с тобой. Ты заставляешь нас, голливудцев, быть в тонусе, потому что ты просто прекрасный человек», — сказал Дауни.

Актер получил свою звезду за день до премьеры фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» режиссера Джорджа Миллера, который пришел поздравить Хемсворта вместе с Аней Тейлор-Джой. Также звезду «Тора» поддержали жена Эльза Патаки и сыновья Тристан и Саша.

Ранее Крис Хемсворт и Аня Тейлор-Джой представили свой фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» на 77-м Каннском кинофестивале.

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