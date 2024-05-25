Крис Хемсворт получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Их ответы вызвали смех у зрителей: «“Кто такой Крис Хемсворт?” Реннер сказал: “Абсурдно, раздражающе удивительный”. Руффало назвал тебя “другом с работы”. Капитан Америка назвал его “вторым лучшим Крисом”. А я скажу так: “Нет никого, кто бы заслуживал этого больше. Он — обладатель голливудской звезды”», — отметил Дауни-мл.

«Я сам написал свою речь, поэтому она будет весьма проницательной и блестящей. За плащом и молотом скрывается заразительное австралийское обаяние. Ты замечательный человек. Ты — легенда. Криса сложно описать. Он очень загадочен из-за красивой внешности. Однако внутри он обладает настоящим остроумием и глубиной души, и мне было искренне приятно познакомиться с тобой. Ты заставляешь нас, голливудцев, быть в тонусе, потому что ты просто прекрасный человек», — сказал Дауни.