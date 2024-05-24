Гузеева вспомнила, как стеснялась бедности в начале карьеры

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева, отметившая 65-летие, стала гостьей шоу «Подкаст. Лаб» и дала эксклюзивное интервью на «Первом канале».

Звезда призналась, что, будучи студенткой Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, стеснялась безденежья. «Всего боялась, вокруг были дети великих — Илона, дочка Пьехи, Наташа — дочка Колкера и Пахоменко, Ваня — сын балерины Осипенко. Я робела и очень стеснялась бедности своей. Но я была модной. Одевалась со школы лучше всех. Мама от бедности шила. <…> Я стеснялась именно безденежья. Мне казалось, что я не могу с однокурсниками куда-то пойти, потому что — где они и где я».

Как вспоминает актриса, она не собиралась оканчивать институт, так как считала, что для успешной актерской карьеры иметь профильное образование не обязательно. Однако мама настояла на том, чтобы Лариса Гузеева получила диплом. «Мама встала передо мной на колени и сказала: “Очень

тебя прошу, принеси диплом, закончи институт”», — делится воспоминаниями звезда.

Что касается прославившей ее роли в «Жестоком романсе», Лариса Гузеева отмечает, что, когда ее утвердили, была совсем не похожа на Огудалову: «Ни длинной косы, ни волоокая, плакала — вообще не про меня. Я была из другого профсоюза. Рязанов учил меня носить платья, держать спину. Когда ты из Оренбургской области, а рядом с тобой Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Виктор Проскурин, Людмила Гурченко (потом ее линию вырезали) — это хорошая прививка».