Любимова заявила о планах по «кинофикации» Донбасса и Новороссии

Ольга Любимова | Источник: Алексей Молчановский

В ближайшие годы Минкульту РФ предстоит провести большую работу в Новороссии и Донбассе. Помимо реставрации существующих объектов культуры, планируется открывать новые — так, количество кинотеатров в новых регионах к 2030 году должно вырасти вдвое, рассказала глава ведомства Ольга Любимова в колонке для Telegram-канала «Специально для RT».

На территории новых регионов необходимо провести ремонт множества зданий объектов культуры и музейных экспонатов, а также создать новые экспозиции, которые будут рассказывать об истории России, отметила министр. Помимо этого, по ее словам, планируется запустить новые детские центры, а также заняться «кинофикацией» новых территорий.

«На момент присоединения к России там действовала всего пара кинозалов, — объяснила Любимова. — На сегодняшний день их уже 55, а к концу 2030 года мы планируем эту цифру удвоить».

Вместе с тем Минкульт сегодня проводит работу по включению новых регионов во Всероссийский гастрольно-концертный план, добавила она.

Напомним, до этого президент России Владимир Путин заявил, что в новых регионах РФ истреблялись русская культура, язык и литература в то время, когда они были частью украинского государства. Он назвал воспитание ключевым звеном всей образовательной системы.

Любимова уточняла, что работа с новыми регионами стала для Минкульта приоритетной, и все учреждения культуры Донбасса имеют своего куратора из числа крупных федеральных театров, музеев, библиотек.