Активисты потребовали отменить вечер памяти Туминаса в театре Вахтангова

Римас Туминас | Источник: Legion-Media.ru

Активисты из общественного движения «Ветераны России» потребовали от Минкульта России отменить вечер памяти литовского режиссера Римаса Туминаса в театре имени Вахтангова в Москве. Об этом сообщает «АиФ».

Общественники назвали предстоящее мероприятие аморальным, так как после начала специальной военной операции Туминас покинул Россию. Затем он был уволен с должности художественного руководителя театра Вахтангова и лишен государственных наград.

«Руководство театра, на наш взгляд, демонстрирует полное пренебрежение к этическим нормам», — говорится в обращении «Ветеранов России».