Ирина Безрукова посетила премьеру нового реалити-шоу

Ирина Безрукова позировала перед камерами в белых брюках и рубашке с цветочным принтом. Актриса вышла на публику после похудения. Она также сделала укладку на короткие волосы и легкий вечерний макияж.

Ирина Безрукова недавно призналась, что отказалась от свиданий. По словам актрисы, у нее нет на это времени и особого желания. Однако звезда заверила поклонников, что не страдает от одиночества.

Первым мужем актрисы был ее коллега Игорь Ливанов, от которого она ушла к Сергею Безрукову. Пара поженилась в 2000 году, а развелась через 15 лет. По словам артистки, она планировала до конца жизни быть с супругом и не верила в их расставание. Уже через год после развода Безруков женился на режиссере Анне Матисон, в браке у них родились трое детей.