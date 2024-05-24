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24 мая 2024, новость

Ирина Безрукова посетила премьеру нового реалити-шоу

Актриса появилась на светской премьере шоу «Клиника счастья. Реалити»

Бывшая жена Сергея Безрукова, актриса Ирина Безрукова стала гостьей премьеры шоу «Клиника счастья. Реалити» — реалити-шоу по мотивам сериала «Клиника счастья», вести которое будет Аврора.

Ирина Безрукова позировала перед камерами в белых брюках и рубашке с цветочным принтом. Актриса вышла на публику после похудения. Она также сделала укладку на короткие волосы и легкий вечерний макияж.

Гостями вечера стали Карина Нигай, Диана Арбенина, Алла Сигалова, Яна Чурикова, Анна Михайловская, Влад Лисовец, Дарья ЖовнерАнна Невская, Арина Шарапова, Анастасия Гребенкина и многие другие.

Ирина Безрукова недавно призналась, что отказалась от свиданий. По словам актрисы, у нее нет на это времени и особого желания. Однако звезда заверила поклонников, что не страдает от одиночества.

Первым мужем актрисы был ее коллега Игорь Ливанов, от которого она ушла к Сергею Безрукову. Пара поженилась в 2000 году, а развелась через 15 лет. По словам артистки, она планировала до конца жизни быть с супругом и не верила в их расставание. Уже через год после развода Безруков женился на режиссере Анне Матисон, в браке у них родились трое детей.

Ранее Ирина Безрукова объяснила, почему отказалась от пластики.

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