Ирина Безрукова посетила премьеру нового реалити-шоу

Бывшая жена Сергея Безрукова, актриса Ирина Безрукова стала гостьей премьеры шоу «Клиника счастья. Реалити» — реалити-шоу по мотивам сериала «Клиника счастья», вести которое будет Аврора.
Ирина Безрукова позировала перед камерами в белых брюках и рубашке с цветочным принтом. Актриса вышла на публику после похудения. Она также сделала укладку на короткие волосы и легкий вечерний макияж.
Гостями вечера стали Карина Нигай, Диана Арбенина, Алла Сигалова, Яна Чурикова, Анна Михайловская, Влад Лисовец, Дарья Жовнер, Анна Невская, Арина Шарапова, Анастасия Гребенкина и многие другие.
Ирина Безрукова недавно призналась, что отказалась от свиданий. По словам актрисы, у нее нет на это времени и особого желания. Однако звезда заверила поклонников, что не страдает от одиночества.
Первым мужем актрисы был ее коллега Игорь Ливанов, от которого она ушла к Сергею Безрукову. Пара поженилась в 2000 году, а развелась через 15 лет. По словам артистки, она планировала до конца жизни быть с супругом и не верила в их расставание. Уже через год после развода Безруков женился на режиссере Анне Матисон, в браке у них родились трое детей.
Ранее Ирина Безрукова объяснила, почему отказалась от пластики.