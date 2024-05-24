Трейлер дня: Моника Беллуччи со шрамом в хоррор-комедии Тима Бертона

Вышел полноценный трейлер фильма Тима Бертона «Битлджус Битлджус» о зловредном биоэкзорцисте, имя которого лучше не произносить. В видео впервые появляется Моника Беллуччи, исполнившая роль жены Битлджуса. Над внешностью актрисы изрядно потрудились гримеры: ее лицо пересекает длинный, грубо зашитый шрам.

В сиквеле знаменитой черной комедии юная дочь Лидии призывает потустороннего хулигана Битлджуса, а тот приводит в дом Дитцев целую команду мертвецов. Главная их цель — посеять хаос.

Для Тима Бертона продолжение «Битлджуса по сути является возвращением в большое кино. Предыдущий фильм режиссера («Дамбо») вышел аж в 2019 году.