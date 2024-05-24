Трейлер дня: Моника Беллуччи со шрамом в хоррор-комедии Тима Бертона

Вышел полноценный трейлер фильма Тима Бертона «Битлджус Битлджус» о зловредном биоэкзорцисте, имя которого лучше не произносить. В видео впервые появляется Моника Беллуччи, исполнившая роль жены Битлджуса. Над внешностью актрисы изрядно потрудились гримеры: ее лицо пересекает длинный, грубо зашитый шрам.
Битлджуса, который продолжает терроризировать семью Дитц, играет неузнаваемый в загробном гриме Майкл Китон. Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара вернулись к ролям Лидии и Делии Дитц. Среди новых лиц — звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега, а также Уиллем Дефо и Джастин Теру.
В сиквеле знаменитой черной комедии юная дочь Лидии призывает потустороннего хулигана Битлджуса, а тот приводит в дом Дитцев целую команду мертвецов. Главная их цель — посеять хаос.
Для Тима Бертона продолжение «Битлджуса по сути является возвращением в большое кино. Предыдущий фильм режиссера («Дамбо») вышел аж в 2019 году.
Мировая премьера хоррор-комедии «Битлджус Битлджус» состоится 6 сентября.