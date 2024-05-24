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24 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: психологический сай-фай о невидимках

Смотрим новую интригующую драму от Антона Бильжо «Невидимый мой»

Мария с сыном и дочерью живут в наукограде, где шесть лет назад исчез ее муж-физик во время научного эксперимента. Но женщина верит, что он по-прежнему где-то рядом — просто в параллельном измерении.

Однажды в городе объявляется бывший коллега мужа, который очень интересуется его исследованиями. А у героини появляется ухажер-дальнобойщик Стас, готовый увезти ее вместе с детьми в новую жизнь. Но Мария не может избавиться от мысли, что супруг-невидимка все еще может вернуться к ней. 

«Невидимый мой» — новый фильм от автора «Амбивалентности» и «Рыбы-мечты» Антона Бильжо, психологическая мистико-фантастика с отголосками «Интерстеллара», пронизанная тревогой и чарующей холодностью.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Маяк» в прошлом году, а сыгравшая главную роль Дарья Екамасова прямо сейчас покоряет Канны.

Невидимый мой
2023/Россия18+драма
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