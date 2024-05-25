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25 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Сериал на выходные: гламурная ретро-драма об исчезновении и интригах

Советуем сериал «Французская рулетка» — основанную на реальных событиях историю шикарной жизни и больших потерь королевы игорного бизнеса

Солнечная Ницца, 1970-е. В семье владельцев одного из самых роскошных казино на Лазурном берегу случилось несчастье: пропала наследница, юная бунтарка Аньес Ле Ру. Ее мать, жесткая бизнес-леди Рене убеждена, что виноват в этом любовник дочери.

Перед нами — семейная сага длиной в сорок лет. Именно столько будет добиваться справедливости несокрушимая королева игорного бизнеса Рене Ле Ру, готовая сразиться и с мафией, и с окружным судом.

С неизменно идеальной укладкой и прямой спиной Рене переживет огромную утрату и предательство, станет жертвой чужих манипуляций и обнаружит в себе способности лавировать между жизненными бедами, сохраняя достоинство и выдержку.

«Французская рулетка» погружает в увлекательный и двойственный мир казино Ривьеры 1970-х, где за одним столиком сидят мафиози и дельцы-миллиардеры, где мать играет в кошки-мышки с убийцей, а история любви превращается в триллер.

Французская рулетка
Французская рулетка
2023/Франция18+драмакриминал
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