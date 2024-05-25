Сериал на выходные: гламурная ретро-драма об исчезновении и интригах

Солнечная Ницца, 1970-е. В семье владельцев одного из самых роскошных казино на Лазурном берегу случилось несчастье: пропала наследница, юная бунтарка Аньес Ле Ру. Ее мать, жесткая бизнес-леди Рене убеждена, что виноват в этом любовник дочери.

Перед нами — семейная сага длиной в сорок лет. Именно столько будет добиваться справедливости несокрушимая королева игорного бизнеса Рене Ле Ру, готовая сразиться и с мафией, и с окружным судом.

С неизменно идеальной укладкой и прямой спиной Рене переживет огромную утрату и предательство, станет жертвой чужих манипуляций и обнаружит в себе способности лавировать между жизненными бедами, сохраняя достоинство и выдержку.