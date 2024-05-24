Леди Гага в экстравагантном образе посетила премьеру фильма

Леди Гага посетила премьеру фильма Gaga: Chromatica Ball, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Для светского выхода звезда выбрала эпатажный образ: она перекрасилась в брюнетку, сделала рваную челку и надела необычное белое платье с дополнительными конструкциями от бренда SELVA.

<div id="vk_post_-122141110_30514"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30514", -122141110, 30514, 'QVouVuUm0IANpTBPsnpi6wnGAjs'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«На красной дорожке я сказала всем, что это деталь от машины. Они спросили, какая именно, и я ответила, что не знаю, я не механик», — сообщила звезда.

Актриса назвала свой наряд «интересным и супериндустриальным». В беседе с журналистами она призналась, что не знает, сколько он весит. Позже Леди Гага переоделась в другой костюм: она выбрала черный кружевной жакет с капюшоном, который частично закрывал ее лицо, и длинную юбку.

На презентации фильма также были представлены манекены с нарядами певицы, в которых она выступала в своем туре Chromatica. В фильме Gaga: Chromatica Ball будут показаны кадры из концертов и подготовка к туру звезды Chromatica Ball Tour, который прошел в 2022 году.

«Я действительно рада, что фанаты увидят все детали шоу. На стадионе можно увидеть не так уж много, и мы так сосредоточены на всем», — сказала Леди Гага в интервью Entertainment Tonight.