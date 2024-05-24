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24 мая 2024, новостьКрасная дорожка

Леди Гага в экстравагантном образе посетила премьеру фильма

Звезда представила картину Gaga: Chromatica Ball, посвященную ее концертному туру

Леди Гага посетила премьеру фильма Gaga: Chromatica Ball, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Для светского выхода звезда выбрала эпатажный образ: она перекрасилась в брюнетку, сделала рваную челку и надела необычное белое платье с дополнительными конструкциями от бренда SELVA.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На красной дорожке я сказала всем, что это деталь от машины. Они спросили, какая именно, и я ответила, что не знаю, я не механик», — сообщила звезда.

Актриса назвала свой наряд «интересным и супериндустриальным». В беседе с журналистами она призналась, что не знает, сколько он весит. Позже Леди Гага переоделась в другой костюм: она выбрала черный кружевной жакет с капюшоном, который частично закрывал ее лицо, и длинную юбку.

На презентации фильма также были представлены манекены с нарядами певицы, в которых она выступала в своем туре Chromatica. В фильме Gaga: Chromatica Ball будут показаны кадры из концертов и подготовка к туру звезды Chromatica Ball Tour, который прошел в 2022 году.

«Я действительно рада, что фанаты увидят все детали шоу. На стадионе можно увидеть не так уж много, и мы так сосредоточены на всем», — сказала Леди Гага в интервью Entertainment Tonight.

Премьера фильма состоится на канале HBO Max 25 мая. 

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