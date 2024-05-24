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24 мая 2024, новость

Звезда «Слова пацана» возглавил рейтинг Forbes «30 до 30»

Рузиль Минекаев стал победителем рейтинга «30 до 30» в категории «Искусство»
Рузиль Минекаев
Рузиль Минекаев

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев оказался в числе победителей рейтинга российского Forbes «З0 до 30» в категории «Искусство» в 2024 году.

Журнал отмечает, что прорывом в карьере 25-летнего Минекаева стало шоу Жоры Крыжовникова о молодежных группировках в Казани конца 1980-х. В багаже знаменитости еще есть одна из основных ролей в сериале «Смычок» с Марком Эйдельштейном. Перед этим Минекаев также снялся в «Уличном правосудии» и «Напарниках».

Помимо звезды «Слова пацана», победителями в этой категории названы балерина Елена Свинко (26 лет) и пианист Сергей Давыдченко (20 лет). В рейтинг «З0 до 30» входят те россияне, которые к 30 годам уже получили признание в профессиональном сообществе.

В апреле жена Рузиля Минекаева Азиза пожаловалась на поклонниц, которые кричат под окнами актера. Девушка опубликовала голосовое сообщение, на котором слышны крики фанаток. Она напомнила поклонницам, что у звездной пары есть ребенок и попросила больше так не делать.

Рузиль Минекаев женат на актрисе Азизе Бекмановой, с которой познакомился в театральном училище в 2015 году, а затем вместе учился в ГИТИСе. Пара воспитывает годовалого сына Рэмиля.

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