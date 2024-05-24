Катрин Денев вместе с дочерью представила новый фильм в Каннах

Катрин Денев посетила премьеру фильма «Марчелло Мио» режиссера Кристофа Оноре. Презентация картины прошла в рамках 77-го Каннского кинофестиваля. В киноленте Денев и ее дочери Кьяре Мастроянни достались главные роли.
Вместе с постановщиком и исполнительницами главных ролей картину представили Фабрис Лукини, Хью Скиннер, Бенджамин Биоле, Мельвиль Пупо и Николь Гарсия.
В центре сюжета французско-итальянской комедии — Кьяра, дочь легендарных актеров Марчелло Мастроянни и Катрин Денев. Однажды летом Кьяра решает принять образ своего отца: она переодевается в мужскую одежду, повторяет его манеру поведения и разговора. Это становится так убедительно, что все начинают называть ее «Марчелло».
Фильм «Марчелло Мио» вошел в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля, который продлится до 25 мая.