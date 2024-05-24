Катрин Денев вместе с дочерью представила новый фильм в Каннах

В центре сюжета французско-итальянской комедии — Кьяра, дочь легендарных актеров Марчелло Мастроянни и Катрин Денев. Однажды летом Кьяра решает принять образ своего отца: она переодевается в мужскую одежду, повторяет его манеру поведения и разговора. Это становится так убедительно, что все начинают называть ее «Марчелло».