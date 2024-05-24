45-летняя звезда «Форсажа» попала в объектив папарацци в бикини

Американская актриса Мишель Родригес, которая известна ролью Летти Ортис в серии фильмов «Форсаж», попала в объектив папарацци в бикини. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.
45-летнюю телезвезду запечатлели в Каннах, куда она приехала ради появления на кинофестивале.
Папарацци поймали актрису, пока она купалась в бассейне при отеле вместе с подругой. На размещенных в сети кадрах знаменитость запечатлена в купальнике кремового цвета. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж.
Накануне 43-летняя актриса Бланка Бланко продемонстрировала фигуру на пляже в Каннах.