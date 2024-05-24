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24 мая 2024, новость

Шер и Деми Мур в облегающих платьях встретились в Каннах

Актрисы вместе появились на светском мероприятии

Актрисы Шер и Деми Мур стали гостьями ежегодного аукциона amfAR, который проходит в рамках Каннского кинофестиваля

78-летняя Шер позировала в облегающем черном платье и полушубке. Волосы ей распустили и уложили мягкими волнами. Образ завершило колье с бриллиантом. 61-летняя Деми Мур появилась в белоснежном платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Из аксессуаров она выбрала подвеску с бриллиантом и длинные серьги. На красной ковровой дорожке они появились вместе.

17 мая Деми Мур стала гостьей церемонии вручения премии Chopard Trophée Awards. Для светского мероприятия голливудская актриса выбрала облегающее платье-бюстье Balenciaga синего цвета, украшенное пайетками.

А в марте Шер вышла на публику с возлюбленным Александром Эдвардсом моложе нее на 39 лет. Шер и Александр Эдвардс начали встречаться в сентябре 2022-го. В декабре того же года артистка намекнула на помолвку с продюсером.

Ранее Деми Мур вышла в свет в облегающем платье-бюстье с разрезом.

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