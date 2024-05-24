Виктория Боня в платье из перьев пришла на аукцион в Каннах

Телеведущая Виктория Боня стала гостьей ежегодного аукциона amfAR, который проходит в рамках Каннского кинофестиваля. Снимками образа она поделилась в соцсети.

Для выхода на красную ковровую дорожку она предпочла пышное розовое платье из перьев с открытой спиной и разрезом до бедра. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали легкий макияж.

В августе 2023 года звезда сделала блефаропластику за 20 миллионов рублей (операцию по изменению формы век или разреза глаз. — прим. ред.). По словам знаменитости, ей также случайно увеличили губы жиром, не предупредив об этом, но она ни о чем не жалеет. Боня отмечала, что пошла к хирургу не для того, чтобы кардинально изменить внешность, а «продлить свою красоту».

1 октября Боня опубликовала реакцию матери на свое преображение после пластической операции. Родительница звезды назвала ее «китаеночком». Она пошутила, что все еще узнает свою дочь после операции. Мать блогерши считает главным, чтобы ей самой было хорошо с новой внешностью.