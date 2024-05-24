Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
24 мая 2024, новость

Виктория Боня в платье из перьев пришла на аукцион в Каннах

Телеведущая снялась на аукционе в платье с разрезом и открытой спиной

Телеведущая Виктория Боня стала гостьей ежегодного аукциона amfAR, который проходит в рамках Каннского кинофестиваля. Снимками образа она поделилась в соцсети.

Для выхода на красную ковровую дорожку она предпочла пышное розовое платье из перьев с открытой спиной и разрезом до бедра. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали легкий макияж.

В августе 2023 года звезда сделала блефаропластику за 20 миллионов рублей (операцию по изменению формы век или разреза глаз. — прим. ред.). По словам знаменитости, ей также случайно увеличили губы жиром, не предупредив об этом, но она ни о чем не жалеет. Боня отмечала, что пошла к хирургу не для того, чтобы кардинально изменить внешность, а «продлить свою красоту».

1 октября Боня опубликовала реакцию матери на свое преображение после пластической операции. Родительница звезды назвала ее «китаеночком». Она пошутила, что все еще узнает свою дочь после операции. Мать блогерши считает главным, чтобы ей самой было хорошо с новой внешностью.

Накануне Виктория Боня стала участницей шоу «Выжить в Дубае».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Виктория Боня
Виктория Боня
Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи
Звезда «Постучись в мою дверь» вышла в свет с миллионером
Шер и Деми Мур
Шер и Деми Мур в облегающих платьях встретились в Каннах
Каннские дневники: как Юра Борисов и Марк Эйдельштейн покорили фестиваль
Игорь Верник, Татьяна Навка и Вадим Верник
Навка, Табаков, Верники: звезды на Премии Художественного театра
Ксения Собчак, фото: соцсети
Собчак раскритиковали за образ на красной дорожке в Каннах
Кадр из фильма «Анора»
Фильм с российскими актерами сорвал овации в Каннах
Венсан Кассель и Нара Баптиста
Бывший муж Беллуччи появился в Каннах с новой возлюбленной
Каннские дневники: Лимонов против Трампа
Юра Борисов
Борисов, Эйдельштейн, Екамасова: российские звезды блистали в Каннах
Ирина Горбачева
Аксенова, Горбачева и картонный Гром: звезды на кинопремьере
Деми Мур
61-летняя Деми Мур восхитила элегантным образом на светском вечере
Дженнифер Лопез
Лопез пришла на премьеру в платье с глубоким декольте и без Аффлека
Константин Богомолов и Александра Ребенок
От Богомолова и Асмус до звезд «Слова пацана»: гости и победители кинопремии
Мишель Йео
Внешность 61-летней актрисы на Каннском фестивале восхитила поклонников
Оли Грин и Сиенна Миллер с дочерью Марлоу
Сиенна Миллер появилась на премьере в Каннах с 11-летней дочерью
Каннские дневники: безумный Кейдж и Бланшетт-президент
Ричард Гир с женой
74-летний Ричард Гир страстно поцеловал жену на красной дорожке
Кевин Костнер
Кевин Костнер расплакался после премьеры своего фильма в Каннах
Виктория Мирошниченко, Андрей Бурковский, Илья Стюарт и Дмитрий Рассам
От Бурковского до Собчак: звезды поддержали новый фильм Серебренникова в Каннах
Наташа Поли
Российская супермодель блистала на Каннском фестивале в «голом» платье
Илья Любимов и Полина Гагарина
Полина Гагарина представила сериал со своим участием
Каннские дневники: взрывные «Фуриоса» и «Мегалополис»
Френсис Форд Коппола
Фильм Френсиса Форда Копполы «Мегалополис» показали на Каннском кинофестивале
Эльза Патаки и Крис Хемсворт
Жена звезды «Мстителей» появилась в Каннах с украшениями за 11 млн рублей
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт представили «Фуриосу» в Каннах
Ханде Эрчел
Звезда «Постучись в мою дверь» вышла на красную дорожку в Каннах
Каннские дневники: все о главных фильмах фестиваля-2024
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт
Аня Тейлор-Джой появилась на Каннском фестивале в рваном жакете
Светлана Иванова с дочерью
Светлана Иванова, Анна Снаткина и другие поддержали выход фильма с Шпицей
Фредерик Бель
Канны-2024: звезды и песик на красной дорожке открытия фестиваля
Марина Александрова
Александрова, Шведов и другие звезды на премьере сериала с Бондарчуком
Брэдли Купер
Брэдли Купер с дочерью от Ирины Шейк пришел на кинопремьеру
Мэрил Стрип
Каннский кинофестиваль открылся под защитой видеокамер с искусственным интеллектом
Луи Гаррель
Луи Гаррель поддержал объявивших о забастовке киномехаников
Каннский кинофестиваль 2019
На главную награду Каннского кинофестиваля претендуют более 20 картин
Зендая
Зендая появилась на Met Gala с цветочной шляпой на голове
Кара Делевинь на Met Gala
Кару Делевинь в балаклаве сравнили со Шреддером из «Черепашек ниндзя»
Николь Кидман
Николь Кидман вышла в свет в культовом платье 1951 года
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
54-летняя Дженнифер Лопез представила фильм в прозрачном наряде
Памела Андерсон
56-летняя Памела Андерсон посетила светское мероприятие в сияющем мини
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл вышла на красную дорожку в оголяющем тело платье
Аня Тейлор-Джой
«Колючий интроверт»: звезду «Хода королевы» высмеяли за образ на премьере
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип получит почетную награду
Виктория Боня (фото: соцсети)
Виктория Боня примерила культовый кинообраз Анджелины Джоли
Любовь Аксенова с мужем
Аксенова с мужем, Чебатков, Лыков: звезды на премьере фильма «Майор Гром: Игра»
Владимир Середин и Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова вышла в свет в платье Людмилы Гурченко
Ума Турман
Ума Турман, Кайли Миноуг и другие звезды посетили гала-концерт Time 100
Мэттью Макконахи с семьей
Мэттью Макконахи впервые за пять лет вышел в свет со своей семьей
Джейн Фонда
Внешность 86-летней Джейн Фонды на красной дорожке вызвала споры в сети
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук
Харламов с возлюбленной, Алсу, Безрукова: звезды на премьере фильма
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Битлджус Битлджус
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 4»
Полицейский из Беверли-Хиллз 4
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Заклятье. Шепот ведьм»
Заклятье. Шепот ведьм
Трейлер
vktrailer-220787057_456357022
Кореша
Трейлер
Кадр из сериала «Ведьмак» (4 сезон)
Ведьмак
Тизер (англ.)
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» (3 сезон)
Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
Трейлер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Не для слабонервных»
Не для слабонервных
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь