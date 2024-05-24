Народный артист посоветовал Кологривому «отрегулировать» свое поведение

Никита Кологривый

Народный артист России Иван Агапов посоветовал актеру и звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривому «отрегулировать» свое поведение. Об этом он сообщил в разговоре с NEWS.ru.

По мнению собеседника издания, скандальному артисту необходимо ответственнее относиться к своей работе, к своему таланту и к своей жизни в целом. Агапов добавил, что это важно.

«Марк Анатольевич Захаров, по-моему, нам еще на первом курсе сказал, а я повторяю своим студентам: "Вы сели в этот поезд. Но это не значит, что каждый доедет до конечной станции. Потому что у кого-то не хватит мозгов, или не сможет отрегулировать свои отношения с дурными привычками, или просто крыша поедет..."» — отметил актер.

Агапов также заявил, что звездам «Слова пацана» повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Он подчеркнул, что актеры идеально подошли под свои образы, а также напомнил, что после выхода проекта у артистов выросли узнаваемость и спрос.

«Дай Бог, чтобы у молодых артистов хватило ума не подумать, будто птица счастья уже поймана ими за крылышко. А чтобы хватило ума идти дальше в профессии», — резюмировал Агапов.